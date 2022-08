Accueil Conso Auto-moto Essai auto: la Mercedes Classe T, une Classe à part Alors que l’utilitaire Mercedes Vito existe depuis longtemps en version monospace luxueux baptisé Classe V, le constructeur applique désormais la même recette au Citan, qui devient ainsi Classe T. Avec le même succès à prévoir ? Nicolas Morlet (avec Ph. H.)

La Classe T se définit par Mercedes comme le véhicule idéal tant pour les amateurs d’évasion que pour ceux en quête d’un véhicule utilitaire de haut standing. Pour un modèle initialement dérivé du Renault Kangoo, il fallait oser ! Mais les formes extérieures se démarquent par la calandre étoilée et l’apport de jantes aux dessins plus élaborés que ceux que l’on retrouve de manière générale sur ce genre de voiture. Une porte coulissante de chaque côté est fournie de série et un hayon remplace les traditionnelles deux portes battantes du Citan....