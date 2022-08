Skoda prépare un grand véhicule 7 places

On ne sait pas encore à quoi ressemblera le concept puisque la seule image diffusée jusqu'à présent est un croquis en vue du dessus de l'habitacle modulable. Car c'est bien l'intérieur qui sera l'élément principal de ce concept, destiné à illustrer l'évolution future des habitacles de la marque. Skoda promet "Un langage stylistique innovant qui se caractérise par des formes réduites, simples et fonctionnelles, des technologies numériques intuitives et des matériaux durables".

Le concept pourra accueillir 7 passagers sur 3 rangées de sièges, et disposera d’éléments coulissants mais aussi de solutions innovantes comme un siège-bébé intégré dos à la route intégré dans la console centrale, "l’endroit le plus sûr de la voiture" selon le constructeur. Par ailleurs, chaque siège dispose de son sac à dos intégré, et les dossiers sont équipés de supports pour des lecteurs multimédia.

L’espace pourra en outre être configuré pour deux situations : "conduire" ou "se détendre".



Concernant les commandes, Skoda annonce "Un rapport équilibré entre les éléments de commandes haptiques et numériques". Ce sera donc du tout-tactile, réparti entre l'écran principal et les commandes intégrées dans le meuble de bord et le volant. En mode conduite, tous les éléments de commande sont en position idéale et l'écran tactile central est orienté à la verticale afin d'afficher de manière optimale les informations pertinentes pendant la conduite. Le mode détente peut être activé au cours d'une pause recharge ou repos : le volant et le tableau de bord se déplacent alors vers l'avant et les sièges de la première et de la deuxième rangée reculent dans une position assise encore plus détendue.