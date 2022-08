Les premiers camions Tesla seront sur les routes cette année

Tesla livrera ses premiers camions électriques cette année. Le patron du constructeur américain Elon Musk l'a annoncé sur Twitter. Il s'agira d'abord des camions Tesla Semi Trucks, dont l'autonomie est de plus de 800 kilomètres. Tesla proposera également une variante avec une autonomie d'un peu plus de 480 kilomètres. Elon Musk n'a pas donné plus de détails, comme le nombre de camions livrés.

Musk a proposé le Semi Truck en 2017 et a déclaré à l'époque que le camion entrerait en production en 2019. Tesla a finalement préféré utiliser pleinement ses capacités de production existantes ces dernières années pour fabriquer des batteries pour ses voitures électriques.

En outre, le chef de Tesla a réaffirmé que la camionnette Cybertruck entrera en production l'année prochaine.