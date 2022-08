Mercedes débute la production de sa voiture de route dérivée de la Formule 1

Présentée plus tôt cette année dans sa forme définitive, 5 ans après son annonce au Salon de Francfort en 2017, l’AMG One est prête à prendre la route. Cette sportive de la démesure était annoncée par le constructeur comme la première F1 homologuée pour la route. Ses chiffres ont de quoi donner le tournis !

L’AMG One embarque un moteur V6 1.6l turbo directement dérivé de celui utilisé par les Formule 1, auquel viennent s’adjoindre quatre moteurs électriques. Puissance totale : 1.063 chevaux ! Combiné au poids contenu à 1.695 kg, les performances sont délirantes : 0 à 100 km/h en 2,9 secondes ; 0 à 200 en 7 secondes et même 0 à 300 km/h en… 15,6 secondes ! Et la vitesse de pointe culmine à 352 km/h ! Le tout pour une consommation de… 8,9l/100km en cycle mixte, merci à l’hybridation.

©Mercedes AMG

Chacun des 275 exemplaires sera construit à la main, à Coventry en Angleterre, chez un partenaire d’AMG spécialisé dans la production de petites séries. Les moteurs proviennent directement de l’unité de production des moteurs de F1, située à quelques encablures de là, à Brixworth.

La production de chaque unité se fera via 15 stations, et nécessitera l’intervention de 15 spécialistes. Une fois terminée, et approuvée par le pilote d’essai de la marque, la voiture sera envoyée au QG d’AMG à Affalterbach près de Stuttgart, où se fera le briefing technique et la remise des clés au client.

Ne rêvez pas, même si votre compte en banque vous permet de libérer les 2,75 millions d’euros estimés, tous les exemplaires sont déjà vendus..