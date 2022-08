Import et export de voitures : Le Royaume-Uni, premier client de l'UE ; la Turquie, fournisseur privilégié

Le Royaume-Uni est donc le meilleur client de l’Union européenne en matière d’automobiles. Quoi de plus logique pour cet ancien membre de l’Union, dont la plupart des modèles commercialisés sur son territoire sont fabriqués par les usines européennes. Mais les 980.362 unités envoyées vers l’ile britannique en 2021 marquent tout de même un recul de 25% par rapport à l’année précédente. Il faut y voir la marque des pénuries et du ralentissement des livraisons de véhicules neufs.

Viennent ensuite les Etats-Unis, où ont été exportés 648.127 voitures (-5,3%), suivis de la Chine, où sont parties 410.917 unités (+3,9%). On trouve également dans le Top 10 deux pays d’Europe de l’Est : la Serbie, 122.001 unités, et l’Ukraine, qui avait importé un record de 209.733 voitures l’an dernier ! Ces deux derniers, qui s’étaient essentiellement tournés vers les petites voitures et voitures de seconde main, constituent une porte d’entrée vers d’autres marchés orientaux. Ils disparaissent d’ailleurs du top 10 par valeur d’exportation, où le podium est légèrement différent : les USA (25,59 millions d’euros) devancent le Royaume-Uni (21,73 m€) et la Chine (21,17 m€).

Plus d’exports que d’imports

En 2021, l’Union européenne a exporté un total de 5,1 millions de véhicules, et en a importé 3,1 millions. Pour ces derniers, c’est la Turquie qui est le principal pourvoyeur du vieux continent. Cela peut étonner, mais beaucoup de constructeurs (Fiat, Toyota, Renault, Hyundai-Kia…) disposent d’usines de production dans le pays, ce qui explique les 458.769 importations. La Chine suit juste derrière avec 435.080 véhicules. Il s’agit non seulement de véhicules de marques nationales, mais aussi du fait que nombre de constructeurs n’hésitent plus à produire là-bas des véhicules destinés à l’Europe : Polestar, MG, DS (9), Volvo (S90), mais aussi Tesla (Model 3). Le Japon complète le podium avec 401.276 unités importées.