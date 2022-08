Ces SUV indiens sont presque des Volkswagen

Mahindra et Mahindra, l’un des principaux constructeurs automobiles indiens, a développé une gamme complète de SUV électriques. Leur particularité : ils utilisent tous la même plateforme électrique, fournie par Volkswagen.

Petit à petit, Volkswagen parvient à trouver de nouveaux débouchés pour sa plateforme électrique MEB. Déjà utilisée par la quasi-totalité des électriques du groupe, de la Skoda Enyaq à la Cupra Born en passant par l'Audi Q4 ou encore les ID.Buzz et ID.Aero, elle servira également de base dès l'année prochaine à deux modèles Ford, dans le cadre d'une collaboration entre les deux groupes automobiles. Une belle preuve de la versatilité de la plateforme, qui était annoncé comme l'un de ses points forts dès son introduction en 2018.

Cette fois, c’est donc vers l’Asie que VW exporte sa plateforme. Mahindra commercialisera 5 SUV sous les marques XUV (.e8, .e9) et BE (.05, .07 et .09) d’ici 2026. Le groupe automobile s’attend à ce que ces modèles électriques représentent 20 à 30% du total de ses ventes de SUV. Bien que développés dans le centre de design européen de la marque, au Royaume-Uni, ces modèles n’ont pas vocation à être vendus chez nous dans l’immédiat.