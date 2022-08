Porsche donne vie à Sally pour la bonne cause

Les fans et les parents le savent : Sally Carrera, l’âme sœur de Flash McQueen dans la saga de dessins animés Cars est ostensiblement reconnaissable comme une Porsche 911. Eh bien les studios Pixar et le constructeur se sont associés pour créer un exemplaire unique bien réel inspiré du personnage de fiction qui sera vendu aux enchères pour deux nobles causes.

Baptisée Sally Special, cette 911 unique a été créée par le département « Projets spéciaux » de Porsche avec l’étroite collaboration de Pixar. C’est d’ailleurs la première fois que les studios d’animation soutiennent un projet tel que celui-là. "Sally" est donc basée sur la variante GTS de la 911 Carrera, forte de 480 chevaux. Elle a droit à sa couleur dédiée, baptisée fort à propos Sallybluemettalic, et reçoit des jantes "Turbo-look" réinterprétées en 20 et 21 pouces pour mieux coller au style de la 911 "992" actuelle, tout en créant le lien avec la 911 "996" qu’est Sally dans la trilogie.

©Porsche

Pour l’intérieur, les designers ont eu carte blanche : "Le Sallybluemetallic spécial est également utilisé à l'intérieur, où il crée à la fois des points forts évidents et des détails subtils qui, espérons-le, feront sourire le futur propriétaire" explique Daniela Milošević, à la tête du design intérieur. On y trouve notamment une sellerie spéciale en tissu pied-de-poule Pepita en trois couleurs, associée à un cuir couleur craie et à des surpiqûres en Speed Blue. Et la voiture est accompagnée d’une montre unique signée Porsche Design, elle aussi élaborée en collaboration avec Pixar.

©Porsche

Pour la bonne cause

La 911 Sally Special sera vendue aux enchères lors de la Monterey Car Week en Californie le weekend prochain. Les bénéfices récoltés seront reversés à deux associations : Girls Inc, qui œuvre au développement et à l’émancipation des filles à travers tous les Etats-Unis ; et USA for UNCHR qui vient en aide aux réfugiés ukrainiens.