Mercedes dévoile l’intérieur de son prochain modèle électrique

L’EQE sur les rails, et l’EQS SUV dans les starting-blocks, Mercedes annonce déjà son prochain modèle électrique : l’EQE SUV. Un modèle qui prendra place entre les deux précités, et dont on découvre aujourd’hui l’habitacle… sans aucune surprise.

Simplement baptisé EQE SUV, le nouveau modèle sera à l'EQE ce que l'EQS SUV est à l'EQS : une variante… SUV, oui. Jusque-là, vous suivez. Celui-ci sera présenté en première mondiale le 16 octobre prochain. Et pour nous faire patienter, on peut déjà en découvrir le tableau de bord. Comme les autres, il aura droit à l'Hyperscreen en option. Ce système composé de multiples écrans donne l'impression d'un écran XXL sur l'ensemble de la surface, renforcé par l'éclairage d'ambiance à LED sur ses contours, et qui se prolonge sur les contreportes.

Selon Mercedes, l’EQE sera le plus généreux de sa catégorie en matière d’espace à la tête, aux jambes et aux coudes. Il sera également doté d’une console centrale flottante, libérant un large espace de rangement. Cinq combinaisons de couleurs et de matériaux intérieurs seront proposés lors du lancement.