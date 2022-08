Dodge révèle sa future muscle-car électrique

L’électrification automobile va bon train, et même les modèles les plus emblématiques n’y échappent pas. Pour preuve, Dodge vient de préfacer sa future génération de Challenger avec une motorisation électrique ! Avec quelques petites surprises à la clé…

Le concept Charger Daytona SRT reprend les traits caractéristiques de la Challenger tels qu’on les connait désormais depuis 2008 déjà. La chute de toit avec son épais montant est conservée, tout comme les larges épaules. A l’avant, la pseudo calandre est soulignée d’un ruban de LED sur tout son contour, mais cache un capot plongeant permettant un meilleur écoulement de l’air que sur le modèle actuel.

Ce design aérodynamique a été permis par l'absence de moteur V8 sous le capot. Ce concept est en effet totalement électrique. Il adopte une technologie 800 volts, qui lui permettra un plein usage de la puissance, mais également des temps de charge ultra-rapides (comme sur une Porsche Taycan ou une Kia EV6 par exemple).

©Dodge

Mais pour ne pas trop gommer les sensations uniques de la muscle-car, Dodge l’a dotée de plusieurs artifices étonnants : une boîte de vitesses multi-rapports eRupt (les électriques n’en ont généralement qu’un) avec de véritables points de passages de rapports simulant une montée en régime du moteur. Et il y a aussi un bouton "Power-to-pass" délivrant la pleine puissance durant quelques instants pour effectuer un dépassement canon.

©Dodge

Plus étonnant encore, cette électrique est équipée d’un… échappement ! Et la marque l’annonce capable de produire 126 dB, soit autant que les versions V8 ! Le système d'échappement à chambre Fratzonic "produit un son unique grâce à un amplificateur et une chambre d'accord située à l'arrière du véhicule" précise Dodge. A découvrir dans la vidéo ci-dessous (à partir de la 11ème minute).

Mais malheureusement, hormis si un importateur privé tel qu'AEC décide de le proposer chez nous, cette alléchante Dodge devrait rester privée d'Europe.