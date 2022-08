Porsche 911 GT3 RS : De la piste à la route, sans escale (ou presque)

La 911 GT3 RS est la plus puissante des 911 atmosphériques produites par Porsche. Mais surtout, elle se veut plus proche que jamais de son dérivé de course, la 911 GT3 R.

En plus de sa puissance augmentée à 525 chevaux (+15ch par rapport à la 911 GT3), la 911 GT3 RS reprend une bonne partie des éléments aérodynamiques de son homologue de course. On repère directement un aileron caractéristique qui, pour la première fois, reçoit même un système DRS (Drag Reduction System). Bien connu des fans de F1, ce dispositif permet de réduire la résistance au vent dans les lignes droites pour optimiser la vitesse de pointe. A l’inverse, le système peut également faire office d’aérofrein lors de freinages d’urgence à haute vitesse.

©Porsche

Le reste est évidemment tout aussi empreint de l’univers de la course, avec notamment des suspensions ajustables depuis l’habitacle, une construction allégée (1.450 kg) au maximum notamment via une carrosserie en fibre de carbone, des freins aux disques et pistons élargis, et même un arceau de course pour la version Clubsport, proposée sans supplément de prix.

La 911 GT3 RS peut ainsi passer de 0 à 100 km/h en 3,2 secondes, et pointer à près de 300 km/h (296 km/h exactement).