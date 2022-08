Moto : équipez-vous comme le sextuple champion du monde Marc Marquez !

Alpinestars et Marc Marquez se sont associés pour la quatrième année consécutive afin de lancer la nouvelle collection 2023 Alpinestars MM93 Capsule Collection.

L'inspiration pour la collection MM93 2023 est partie du logo MM93 et de l'idée simple de créer un motif de scramble dérivé des lignes géométriques du logo. Marc Marquez : « La quatrième collection MM93 a été conçue et développée en Espagne, avec toute mon équipe, ainsi qu'avec Alpinestars qui l'a développée à Los Angeles et à Asolo, en Italie. L'équipe a fait un très bon travail. J'aime le résultat. »

