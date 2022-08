La marque de "produits récréatifs" Can-Am débarque sur deux roues !

Can-Am vient de dévoiler ses deux premières motos après une absence de plus de 35 années : le Can-Am Origin et le Can-Am Pulse, tous deux entièrement électriques.

Si vous vous y connaissez un peu, vous savez que Can-Am – propriété de Bombardier Recreational Products (BRP) – était un grand acteur sur le marché nord-américain dans les années 1970 et 1980. En 1987, Can-Am a disparu de la scène, pour être réintroduit par BRP un peu moins de 20 ans plus tard.

Aujourd'hui, Can-Am est surtout connue pour ses tricycles. L'Origin – le plus grand et peut-être le plus attrayant – est un modèle à double usage qui s'inspire de la Zero FX. Le roadster Pulse semble être le concurrent de choix des Harley Davidson LiveWire, et vise principalement les performances routières.

Les spécifications techniques ne sont pas encore disponibles, mais on sait que BRP a fait appel à Rotax pour construire le moteur Rotax E-Power. On devrait s’attendre à voir les Can-Am Pulse et Origin sur le marché en 2024.