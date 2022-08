Royal Enfield dévoile une nouvelle 350cc : le tarif devrait être sympa

Royal Enfield a récemment dévoilé sa Hunter 350 à Bangkok, en Thaïlande. Une nouvelle venue dans sa gamme 350, qui comblera le vide laissé à côté de la Classic 350 de style rétro et de la Meteor 350 plus moderne.

La Royal Enfield Hunter 350 subit un certain nombre de modifications portant sur la géométrie de sa partie-cycle. Empattement plus court, angle de châsse révisé et un châssis développé par Harris Performance.

Sous le réservoir, se trouve le familier monocylindre quatre temps de 349cc avec ses 20 chevaux. L’Hunter est également équipée d’une boîte de vitesses à cinq rapports.

Le site web belge de la marque indique que l’Hunter 350 sera disponible chez nous à partir de novembre de cette année. Son prix devrait avoisiner celui de la Meteor (4.799€) et de la Classic 350 (5.399€).