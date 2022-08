Formation des jeunes : même avec les problèmes de livraison, BMW Belux continue d’offrir des voitures neuves aux écoles techniques

L’année dernière, BMW et Mini avaient déjà offert 23 véhicules neufs à des écoles techniques de Belgique. Pour cette nouvelle rentrée scolaire, le programme se poursuit avec la livraison de 7 voitures de plus, de la Mini Cabrio à la BMW M2, soit un montant de 330.000 €. L’investissement total au profit de la formation des jeunes s’élève donc à présent à près de 1,5 million d’euros.

Pour Charles Deboeck, coordinateur des formations techniques chez BMW, il s’agit là d’une situation « gagnant-gagnant », car en ayant la possibilité de se faire la main sur des modèles actuels, les jeunes diplômés sont ensuite directement opérationnels. Un plus pour eux, car ils peuvent ainsi être recrutés plus rapidement, mais aussi pour les employeurs, qui ne doivent pratiquement plus se soucier de « former » leurs nouvelles recrues.

Le BMW Center For Development à Bornem est depuis 2013 une valeur sûre dans le paysage de l’enseignement technique belge. La BMW Group Summer School (cette année du 22 au 28 août) continue d’ailleurs à remporter un franc succès. Tout au long de l’année, elle proposera des stages auprès des concessionnaires BMW, Mini & BMW Motorrad (les motos) à proximité des écoles.