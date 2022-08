Stoffel Vandoorne célébré à Roulers ce samedi

Ce samedi 3 septembre, Stoffel Vandoorne et sa Mercedes EQ Silver Arrow 02 seront célébrés comme il se doit par la ville de Roulers, dont dépend le village de Rumbeke, où le pilote a passé son enfance. Après un hommage public sur un podium dressé sur la Stationsplein, les fans auront également la chance unique d'approcher le pilote et sa monture, et d'immortaliser l'instant. Un événement qui devrait attirer les foules, et mettre un peu plus en lumière la discipline aux yeux du public belge.