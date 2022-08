Un nouveau visage pour les futures Skoda

Skoda poursuit l’effeuillage de son futur 7S, modèle familial à 7 places dont nous avons déjà pu avoir un aperçu de l’habitacle. Cette fois, les ébauches stylistiques permettent d’apprécier le style extérieur de la voiture, et de découvrir le futur visage des modèles Skoda.

Plus encore que sur le récent Enyaq iV Coupe, le dessin de la future Skoda gagne en muscle. Les feux sont repoussés aux extrémités latérales de la voiture, et la calandre – ou plutôt pseudo-calandre – est étirée et lisse. Les phares diurnes à LED qui remontent le long des ailes constituent une signature lumineuse inédite sensée rendre ce 7S reconnaissable dans le trafic.

©Skoda

Ce dessin en "T" des optiques se retrouve également dans le traitement des feux arrière. De face comme de dos, les bas de caisse semblent particulièrement proéminents. Notons encore la disparition des badges Skoda au profit d’un lettrage intégral du nom de la marque, sur le hayon bien sûr mais aussi, et c’est une autre nouveauté, sur le capot avant. On appréciera le tout de visu lors de la présentation globale du modèle, désormais imminente.