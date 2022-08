La nouvelle version du Tesla Model Y va mettre tout le monde d’accord

Après les déclinaisons les plus puissantes, Tesla élargit l’offre de son Model Y d’une version plus modeste en entrée de gamme. Avec à la clé un argument massue : un prix de vente qui fond de près de 20.000€ !

Dire que le Tesla Model Y est un succès est un pléonasme. Le SUV permet au constructeur américain de continuer à afficher une croissance insolente sur un marché pourtant morose. Et ce ne sont ni les rappels récurrents, ni les dangers potentiels de l'Autopilot qui semblent en mesure de freiner son succès. Pas même un prix pourtant coquet de plus de 68.000€ jusqu'à présent, puisqu'il n'était proposé que dans ses versions les plus puissantes à double motorisations et quatre roues motrices (Grand Autonomie et Performance).

L’arrivée d’une variante plus modeste devrait permettre d’enfoncer le clou, puisque cette dernière s’affiche à… 49.990€ ! A ce prix, l’acheteur aura un seul moteur (Tesla ne communique jamais les puissances) mais toujours des performances plus qu’honnêtes : 6,9 secondes pour le 0 à 100 km/h et 217 km/h en pointe. Il devra également accepter quelques concessions sur l’autonomie (de 430 ou 455 km selon qu’il aura opté pour les jantes de 20 ou 19 pouces), et accepter des charges un peu plus longues, la puissance étant bridée à 170 kW, contre 250 kW pour les autres variantes. Mais dans tous les cas, cela reste dans le haut du panier des SUV compacts.

Cette nouvelle déclinaison du Model Y bénéficie de série de l'Autopilot, des sièges avant et arrière chauffants, du volant chauffant ainsi que du système Audio Premium composé de 13 haut-parleurs. Le constructeur précise toutefois que les premiers modèles attendus chez nous en décembre 2022 seront produits dans l'usine de Shanghai, et non à Berlin.