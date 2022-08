Skoda dévoile le Vision 7S, premier de 3 nouveaux modèles électriques

Skoda vient de dévoiler le Vision 7S, l’un des plus importants concepts de ces dernières années pour la marque. Il ne préfigure pas seulement le futur grand SUV à venir, mais sera le premier de trois nouveaux modèles électriques. Et il inaugure également la nouvelle identité visuelle du constructeur.

Le concept 7S est bien conforme aux ébauches que l'on avait pu voir ces derniers jours. Avec ses surfaces lisses et ses angles marqués, sa face avant affichant une nouvelle identité lumineuse et son arrière des plus massifs, il modernise assez radicalement l'image de Skoda. Et si l'on en croit la filiation directe des derniers modèles de la marque avec le concept qui les préfigurait (comme l'Enyaq iV Coupe et le Vision iV), la version de série devrait conserver l'ensemble de ces traits caractéristiques. Traits que l'on devrait également retrouver sur les prochains modèles du constructeur.

Côté technique, le concept partage ses dessous avec l'Enyaq iV ou encore la Cupra Born, mais adopte une batterie plus généreuse de 89 kWh qui lui permettra de prétendre à 600 km d'autonomie en cycle d'homologation WLTP.

©Skoda

Le retour des boutons !

L'intérieur aussi avait déjà livré une bonne partie de ses secrets avant la présentation officielle du concept. Conçu pour 7 occupants, il offre notamment la possibilité de transporter un bébé au centre de l'habitacle, présenté comme la place la plus sûre à bord. Il proposera aussi deux positions pour les passagers : "Driving" et "Relaxing", ce qui se traduit notamment par un écran de 14,6 pouces qui passe de la position verticale à l'horizontale.

©Skoda

Skoda annonce aussi avoir retravaillé l'interface homme-machine pour la rendre plus naturelle et intuitive, ce qui se caractérise par… le retour de commandes physiques pour la climatisation. Le constructeur tchèque fait donc un pas en arrière par rapport à l'actuel Enyaq iV, où tout passe par l'écran central, ce qui est loin d'être la panacée, tant pour l'ergonomie que pour la sécurité.

©Skoda

Trois nouveaux modèles, 6,3 milliards d’investissements

Le Vision 7S ne devrait pas tarder à débarquer sur nos routes. Et il amènera avec lui deux autres modèles 100% électriques d’ici 2026. Au total, le constructeur va investir 5,6 milliards d’euros dans le développement de la mobilité électrique, et 700 millions dans la numérisation au cours des 5 prochaines années.