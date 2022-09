Addax Motors appelle à d’avantage d’investissements dans la mobilité verte lors d’une visite de Georges-Louis Bouchez

Addax Motors appelle à ce que l'électrification du parc automobile soit étendue au segment des véhicules de transport et aux utilitaires électriques. "La Belgique est à la traîne en matière d'investissements dans une mobilité verte et respectueuse des villes. Certaines villes et communes veulent passer à l'action, mais opter pour un produit local de qualité est encore trop souvent difficile. Un soutien supplémentaire est nécessaire pour améliorer la mobilité urbaine verte et la livraison du dernier kilomètre en Belgique. 95% de nos ventes se font actuellement à l'étranger", déclare Jean-Charles Carrette, CEO d'Addax Motors. "La mobilité durable ne consiste pas seulement à accorder des avantages fiscaux pour inciter les flottes d'entreprises à passer à la voiture électrique. Pour que l'électrification soit complète, les entreprises et les villes doivent également avoir un accès facilité et plus abordable aux transports durables et aux véhicules utilitaires".

©D.R.

Addax Motors et son CEO ont profité de ce stage d'été pour présenter la chaîne de production et les 6 différentes configurations des véhicules Addax (du conteneur à déchets au cargo, en passant par la benne hydraulique ou le camion frigorifique, avec des possibilités de finitions personnalisées) ; et pour mettre en avant les besoins et les préoccupations du secteur. Le président du MR, Georges-Louis Bouchez, a pu tester lui-même une camionnette électrique tout droit sortie de l'assemblage. "L'électrification des véhicules (utilitaires) ne fera qu'augmenter dans les années à venir. L'électricité produite par des énergies renouvelables ou nucléaires est indispensable pour lutter contre les émissions de CO2, et nous rend indépendants du gaz étranger, cher, peu sûr et polluant", a-t-il également déclaré.