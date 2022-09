Le marché automobile belge retrouve enfin des couleurs

Après 15 mois de baisse à n’en plus finir, le marché automobile a enfin renoué avec un différentiel positif en aout. Les immatriculations ont en effet progressé de 7%, une première depuis le mois de mai 2021 !

28.917 véhicules ont été mis à la route en aout, soit 1.891 de plus qu’à la même période l’an dernier. Une note positive enfin, dans un environnement qui reste morose. Cette évolution, sur fond de résolution des problèmes d’approvisionnement en composants, ne doit en effet pas occulter que ce chiffre reste inférieur de quelque 40% à ceux du mois d’aout 2019, dernier mois d’aout "normal" avant la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine. Par ailleurs, le marché reste dans le rouge au cumul des 8 premiers mois : -12,1%, à 250.465 unités.

Des hausses spectaculaires

Volkswagen reprend sa place de numéro 1 avec une progression de 8,96%, devant BMW (-1,08%) et Mercedes qui bondit de plus de 50% par rapport à aout 2021 ! Parmi les ténors du marché, citons encore la belle performance de Peugeot, 4ème, à +51,37%, Toyota, 5ème à +37,91%, et surtout Dacia, désormais 7ème du marché avec des ventes quasiment doublée par rapport à l'année dernière (+97%).

Sur 8 mois courant, BMW reste leader du marché, devant Volkswagen et Peugeot.