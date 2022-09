Partir en vacances en voiture électrique, galère en vue ? Nous avons fait le test !

Tesla installe ses premiers Supercharger avec espace détente en Europe

En plus de rendre la recharge de ses voitures toujours plus simple, Tesla veut également la rendre plus confortable. L’entreprise souhaite ainsi équiper ses principales stations d’espace de détente, de travail et de lieux d’aisance dans un "loft" préfabriqué baptisé Qubes. Le premier du genre vient d’être inauguré en Allemagne.