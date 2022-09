Kawasaki dévoile la Ninja 1000SX 2023

Au menu : un niveau d’équipement riche, divers systèmes électroniques, dont le régulateur de vitesse, le quickshifter haut/bas et 4 modes de conduite (Sport, Road, Rain et Mode Rider). Le confort et le plaisir de conduite sont encore améliorés. Le contrôle de traction et l'ABS sont reliés à l'IMU à 6 axes, ce qui leur permet d'intervenir sur un angle d'inclinaison si nécessaire. Une bulle multi-réglable et un écran couleur TFT avec connectivité Bluetooth pour smartphone font également partie de son équipement standard. L’arrivée en concessions est prévue à partir de ce mois d’octobre.