Le premier épisode de la websérie sur les coulisses de l’écurie Alfa Romeo F1 est en ligne

"Beyond the Visible", un projet entièrement numérique qui emmène le public dans les coulisses de l'Alfa Romeo F1 Team ORLEN. Pour la première fois, les fans et les nouveaux amateurs venus du monde entier pourront jeter un coup d'œil dans les coulisses pendant les week-ends de plusieurs courses, et vivre le quotidien des pilotes et des experts. En outre, ils pourront assister aux décisions stratégiques, à la conception des monoplaces et des moteurs, à la logistique complexe, aux solutions technologiques innovantes et aux ressources inépuisables consacrées à la recherche et au développement.

Le docu-série, produit par le studio Lunartic Productions, se compose de cinq épisodes et de contenus bonus qui seront publiés sur les pages des médias sociaux d'Alfa Romeo tout au long de la saison de course 2022.