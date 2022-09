Du neuf chez Moto Morini : voici les Seiemmezzo STR et SCR

Nous les attendions depuis un moment déjà, voici enfin les 2 « six et demi » de Moto Morini. Les jumelles Seiemmezzo STR (Street) et SCR (Scrambler) ont déjà été vues à l’EICMA l’année dernière, et sont maintenant prêtes pour leur baptême du feu.

Dès ce mois de septembre 2022, vous pourrez découvrir les deux machines en concession. La STR est un roadster, immédiatement reconnaissable par sa position de conduite typique et son aspect massif. La SCR, quant à elle, a un caractère plus aventureux et se distingue par son garde-boue avant haut, son capot de phare, sa selle en cuir et sa fourche dorée.

Le réservoir, qui peut également contenir 16 litres, contribue au look prononcé et authentique du scrambler, et garantit une grande autonomie. Les motos seront commercialisées dans une version standard ou limitée à 35 kW (pour les détenteurs du permis A2).