Le Fiat 500X Hybrid arrive

Cette solution, que nous avons déjà pu essayer sur la Tipo, reprend pour base la nouvelle génération de moteurs (baptisée Firefly) 1.5l essence de 130 chevaux et y ajoute un petit moteur électrique de 15 kW. Celui-ci permet d'assurer les transitions entre l'arrêt et les accélérations pour apporter non seulement un peu plus de punch, mais aussi permettre de couper le moteur un peu plus tôt. Le moteur électrique peut également assurer seul des déplacements à faible vitesse, dans les bouchons ou lors de manœuvres de parking notamment.

Tout cela, associé à la boîte de vitesses automatique à 7 rapports, permet d’abaisser la consommation moyenne WLTP à 5,1 l/100km, soit moins encore que le diesel de 130 chevaux (5,4l/100km) ! Le Fiat 500X Hybrid est disponible dès à présent en deux finitions : Hatchback ou Dolcevita, avec toit ouvrant souple unique sur le segment.