Sécurité routière : les voitures rouges seraient plus souvent susceptibles d'avoir un accident que les autres

Plus de 320.000 tests d'alcoolémie réalisés pendant l'été lors de la campagne Bob: "Nous ne sommes pas pleinement satisfaits"

Un peu plus de 320.000 personnes ont été contrôlées par la police fédérale et les zones de police locale lors des 12 semaines de la campagne estivale Bob, ont fait savoir vendredi l'Institut Vias et la police fédérale dans un communiqué.