Voici le tout nouveau Nissan X-Trail

Quatrième génération déjà pour le grand SUV de Nissan. Le nouvel X-Trail partage une bonne partie de sa technique avec le Qashqai, et y ajoute un supplément d’espace, de raffinement et de puissance pour la motorisation hybride.

Actualité dense pour Nissan. Le lancement de cet X-Trail intervient quelques semaines avant l'arrivée en concessions du très attendu Ariya, premier SUV électrique du constructeur, et juste après celle du Nissan Qashqai avec son étonnante motorisation mi-électrique, mi-essence e-Power. Cette technologie est d'ailleurs reprise par le nouvel X-Trail qui y apporte un petit supplément de puissance, de 190 à 204 chevaux. La variante e-Force en offre même un peu plus encore, 213 chevaux, grâce à un second moteur électrique disposé sur l'essieu arrière qui permet de profiter d'une transmission à quatre roues motrices. Dans les deux cas, ces moteurs électriques sont alimentés par un moteur 1.5l essence de 156 chevaux qui fait office de générateur. L'offre mécanique est complétée d'un moteur essence 1.5l de 163 ch, couplé d'office à la boîte automatique X-Tronic.

©Nissan

Toutes deux seront proposées en carrosseries 5 ou 7 places, permettant de libérer un coffre de 585 litres ou d’embarquer deux passagers supplémentaires d’1,60 m maximum. La présentation intérieure reste globalement calquée sur celle du Qashqai. Le tableau de bord est donc plutôt classique dans sa présentation, et surmonté du grand écran de 12,3 pouces, doublé d’une instrumentation numérique et d’un afficheur tête-haute dans le pare-brise. Le tout, habillé de coloris spécifiques au modèle. Il dispose en outre d’un système Pro-Pilot mis à jour qui adapte automatiquement la vitesse du régulateur aux limites en vigueur sur autoroute.