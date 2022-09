MG ZS : désormais aussi en essence.

MG n'en fait pas un secret : l'argument principal de ces versions essence sera leur prix. Ainsi, la moins chère des MG ZS sera désormais disponible dès 18.485€, soit environ la moitié d'un ZS EV, électrique donc. A ce prix, les clients auront droit à un moteur 1.5l de 106 ch associé à une boite de vitesses manuelle à six rapports.

Pour 3.500 euros de plus, il sera possible d’opter pour un plus moderne et musclé 1.0 turbo de 111 chevaux pouvant être associé à une boîte de vitesses automatique (6 rapports) à la demande du client (+1.500€).

Pour le reste, hormis la calandre noire sur la face avant, le ZS essence diffère peu de son homologue électrique ; avec toujours un coffre de 448l assez pratique, un multimédia compatible Android Auto et Apple Carplay ou encore un toit ouvrant panoramique. MG met également en avant la garantie de 7 ans ou 150.000 km offerte sur tous ses modèles. Les premiers exemplaires devraient être livrés dès octobre.