Après deux années d’absence en raison de la crise sanitaire, les Spa Six Hours reviennent du 29 septembre au 2 octobre. L’occasion d’admirer les plus prestigieux bolides historiques en action sur le plus beau circuit du monde.

Les Spa Six Hours reviennent à Francorchamps

Durant quatre jours, des voitures aussi mythiques que les Ford GT40, Jaguar Type E, AC Cobra, Chevron B8, Brabham, Lola T70 ou encore Ferrari 250LM replongeront les milliers de spectateurs dans l’atmosphère des années d’après-guerre. Au programme, quatre jours d’animations et de courses avec en apothéose, la fameuse course d’endurance des « Six heures de Spa ».

Vu le succès rencontré en 2019, la BEHVA (Belgian Historical Vehicle Association) et Roadbook Organisation, organisateur de l'événement, proposeront à nouveau le Pre-War Car @ Spa Six Hours. Le jeudi 29 septembre 2022, plus de 60 véhicules d'avant la seconde guerre mondiale tourneront sur le circuit. Une occasion unique d'admirer ces "pre-war beauties", d'autant que l'accès au circuit est gratuit le jeudi. De 18h00 à 20h00, 5 sessions de 20 minutes permettront à 40 propriétaires d'oldtimers de découvrir le circuit.

Par ailleurs les membres de la BEHVA profiteront de plusieurs avantages, dont un accès à prix préférentiel tout le weekend, un parking réservé pour ceux qui feront le déplacement en oldtimer de plus de 25 ans, un t-shirt collector et un accès à la Maison de la BEHVA.