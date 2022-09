Opel fait renaitre son label GSe, pour des sportives électriques

Opel prépare une gamme de voitures sportives électriques, et puise pour l’occasion dans son histoire pour dépoussiérer une de ses appellations historiques : GSe. Avec une nouvelle signification à la clé.

Ceux qui ont grandi dans les années 70 et 80 se souviennent certainement des Opel Commodore ou Monza GSE. A l'époque, les trois lettres signifiaient "Grand Sport Einspritzung", soit "Grand Sport Injection", summum de la modernité mécanique à l'époque. "À l'avenir, le label GSe […] signifiera "Grand Sport Electric", en parfaite adéquation avec nos plans ambitieux visant à devenir une marque entièrement électrique", a déclaré Florian Huettl, CEO d'Opel, qui deviendra 100% électrique dès 2028.

©Opel

Le constructeur confirme donc l'arrivée de modèles sportifs électriques, pressentis par le "restomod" Opel Manta de l'année dernière, qui faisait déjà revivre le nom de GSe. Et la marque en promet beaucoup : "En plus d'un look athlétique dérivé du nouveau design innovant d'Opel, les futurs clients des GSe peuvent s'attendre à une configuration spécifique du châssis à même d'offrir un haut niveau de plaisir de conduite. Comme tous les modèles Opel, la gamme GSe sera parfaitement adaptée à une utilisation sur autoroute allemande".

Opel ne communique toutefois pas d’autre précision sur le premier modèle qui arborera les trois initiales, ni dans quel délai il sera dévoilé.