6 conseils pour acheter votre nouvelle voiture moins chère !

En raison de l’après crise Covid 19, de la pénurie de composants électroniques, de l’inflation et de la guerre Ukraine-Russie, une forte récession est attendue début 2023, en zone euro. Il devient de plus en plus difficile de s’offrir un véhicule car les prix automobiles ont et vont continuer d’augmenter. En effet, d’après le baromètre Kidoui, le budget moyen d’une auto neuve sera revu à la hausse en 2023. Comment faire pour minimiser le coût d’achat d’une voiture neuve ? Yago, courtier digital en assurance, a rassemblé pour vous tous les conseils dont vous aurez besoin.

Avoir recours à un mandataire auto

Tout d'abord, afin de vous procurer une auto flambant neuve à un prix raisonnable, vous pouvez vous diriger vers un mandataire auto. Un mandataire auto est un intermédiaire professionnel entre vous et un distributeur automobile. Il bénéficie de réductions avantageuses dont il peut vous faire bénéficier. En effet, ce dernier achète des voitures neuves en grande quantité directement auprès des grands distributeurs. Il profite de nombreux tarifs réduits, participe à de grands déstockages automobiles ou bénéficie de prix plus bas dans un autre pays de l'Union Européenne. Ayant obtenu des remises sur le prix des voitures, il revend ses véhicules moins cher.

2. Acheter une fin de série

Ensuite, le secteur de l'automobile est, tout comme le secteur de la mode, assujetti à des tendances. La majorité des modèles sont produits en quantité limitée, sur un certain laps de temps et subissent continuellement des améliorations et des changements. Selon des statistiques, une gamme de véhicules subit des changements environ tous les 2 ou 3 ans et est intégralement changée tous les 5 ou 6 ans. Une voiture dont la gamme de véhicules arrive en fin de vie n'est plus mise en avant par les concessionnaires qui souhaitent vendre les toutes nouvelles gammes plus en vogue et plus onéreuses. Les concessionnaires souhaitant vendre rapidement les anciennes collections, il arrive qu'ils baissent les prix ou qu'ils vous fassent une réduction. Ainsi, vous pourrez acheter une voiture neuve tout en économisant !

3. Acheter par l’intermédiaire de son assureur

Il est possible que votre assureur soit apte à négocier un meilleur prix pour votre auto, s' il a un accord avec des entreprises automobiles. Cela peut vous permettre d'économiser jusqu'à 25% du prix d'origine. Notez que votre assureur peut vous aider à obtenir une voiture peu chère à l'achat mais que l'assurance auto qu'il vous proposera sera plus ou moins élevée en fonction de deux choses : votre profil et les caractéristiques du véhicule. Prenez donc ce budget assurance en compte : vous pouvez faire des simulations en ligne qui vous aident à trouver la meilleure offre au meilleur prix, selon votre profil et vos besoins.

4. Acheter sa voiture en ligne

Le saviez-vous ? Il est possible d'acheter sa voiture en ligne et cela permet de faire des économies. En effet, les distributeurs automobiles présentent des catégories "déstockage" sur leurs sites internet. De plus, tout comme il existe des ventes privées dans le secteur de la mode ou des cosmétiques, il existe à présent des ventes privées automobiles lors desquelles sont mis en vente des véhicules étant en fin de série ou bien dont le modèle sera prochainement retiré du marché.

5. Acheter une voiture d’occasion

Nous ne pouvons pas parler de voitures peu chères sans évoquer le marché d'occasion. Il est possible de trouver des véhicules presque neufs ou en très bon état de marche. Il va sans dire, que les prix des voitures d'occasion sont d'ordinaire plus bas que les prix des voitures neuves. Vous pouvez vous procurer une voiture d'occasion en ayant recours à des professionnels ou bien à des particuliers.

6. Faire appel à un courtier en automobile

Un courtier en automobile est une personne experte dans la vente de véhicules neufs ou d'occasion. Le rôle de cet expert est de faire l'intermédiaire entre vous, client, et un concessionnaire automobile. Il peut être avantageux de recourir à un courtier en automobile car celui-ci négocie directement le prix des véhicules qu'il achète en quantité afin de pouvoir proposer le meilleur prix possible à ses clients. Sa différence par rapport à un mandataire automobile : il a un rôle de conseil et d'accompagnement qui sera facturé en plus.

Si vous souhaitez acheter une voiture au meilleur prix, il est donc essentiel que vous vous adressiez aux bons interlocuteurs ou que vous utilisiez les bonnes plateformes. La possession d'une voiture entraînant un certain nombre de dépenses, n'oubliez pas que votre assurance voiture peut vous aider à minimiser les coûts liés à votre véhicule.

C'est par ici : Faites une simulation pour trouver l'assurance auto qui vous convient !