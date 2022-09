Un quart des Belges compte remplacer sa voiture par une électrique

En plus de gagner du terrain en termes de parts de marché, les voitures électriques gagnent également en popularité auprès des conducteurs belges. 60% d’entre eux se disent en effet favorables à la mobilité électrique, et près d’un sur quatre optera pour une électrique au moment de changer de voiture.

Ces chiffres sont le résultat d’une étude commanditée par Polestar au bureau d’études Profacts. Sur les 2008 Belges sondés, 6 sur 10 ont une opinion positive de la voiture électrique, et même "très positive" pour la moitié de ceux-ci. Une proportion qui monte à 47% auprès des personnes ayant déjà pu conduire une voiture électrique ; ce qui démontre l’importance de l’expérience personnelle. Expérience qu’a déjà fait 1 personne interrogée sur 5, avec une proportion nettement plus élevée chez les 35-54 ans (22%) que chez les plus de 55 ans (9%).

1 Belge sur 4 envisage une voiture électrique

L'étude a également interrogé les Belges sur leurs intentions futures. 1 sur 4 pense que sa prochaine voiture sera électrique, et même 30% des 18-34 ans. Les autres profils les plus enclins à passer à l'électrique sont les personnes ayant "une expérience de la mobilité durable" (41% envisagent une électrique), qui parcourent de longues distances (33%) – ce peut paraitre paradoxal, mais n'est finalement pas si compliqué - et issues d'un milieu social élevé (28%).

Enfin, 80% des propriétaires de voiture électrique soutiennent leur décision et se voient continuer dans cette voie à l’avenir.