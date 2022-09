Alfa Romeo, Lancia et Fiat ont désormais leur musée officiel à Turin

Le Héritage Hub est situé sur le site industriel de Mirafiori, l'un des plus anciens d'Italie (inauguré en 1939) d'où sortent encore aujourd'hui des modèles aussi variés que la Fiat 500e ou la Maserati Quattroporte. Sur 15.000 m2, ce sont environ 250 modèles Abarth, Fiat et Lancia qui peuvent être admirés, en plus d'une cinquantaine de voitures de marques Alfa Romeo, Autobianchi et Jeep (propriété de Fiat depuis 2009).

L'espace a fait l'objet d'une restauration minutieuse et conservatrice pour sauvegarder son esprit industriel, en conservant le sol en béton brut et la palette de couleurs originale de l'époque. Le centre de l'espace d'exposition présente 64 voitures classiques, réparties en huit zones thématiques. Le reste de la collection est exposé sur les deux longs côtés du bâtiment, divisé par marque et présenté dans un ordre chronologique croissant.

En plus d'être ouvert aux visites guidées - disponibles en italien et en anglais, et dans les autres principales langues européennes sur demande - l'espace peut également accueillir des événements culturels et corporatifs pour des organismes et des entreprises externes au groupe Stellantis.

Un nouveau lieu incontournable pour tout amateur d’automobile de passage à Turin !