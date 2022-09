Dacia Manifesto, l’amusant buggy low-cost que vous ne pourrez pas acheter

Dacia continue sa marche en avant. Après avoir rajeuni son image, refondu l'ensemble de ses modèles en adoptant un nouveau logo, et en pleine décoration de ses concessions, voilà que le constructeur tente de nous en dire un peu plus sur son avenir avec le Manifesto. "Le Concept Manifesto incarne l'ambition de la marque d'accompagner ses clients dans leur engouement croissant pour les activités Outdoor […]présentant de nombreuses innovations qui, pour certaines d'entre elles, se retrouveront sur les futurs véhicules de la gamme Dacia"annonce le constructeur.

©Dacia

Les ingénieurs et designers ont conçu un véhicule voulu en harmonie avec la nature, ce qui se traduit notamment par l’absence de portières, de vitres et de pare-brise pour une vraie sensation de conduite au grand air. A l’arrière, point de hayon, mais un plan de travail multifonctions censé s’accommoder à une multitude d’activités extérieures. On trouve également des barres de toit déployables pour supporter toutes sortes de chargement, une batterie extractible qui fournit de l’électricité via une prise domestique, ou encore un phare avant unique qui se change en lanterne. L’habitacle est quant à lui waterproof, lavable au jet d’eau, et les revêtements des sièges se transforment en quelques secondes en… sacs de couchage !

©Dacia

Techniquement, ce Manifesto fait appel à des éléments naturels et recyclés dans la conception de son intérieur et de son extérieur. Il est doté de quatre roues motrices et de pneus sans air, increvables donc pour garantir une meilleure durabilité.

On ne sait pas encore quelles innovations seront reprises sur les futurs modèles Dacia. En revanche, Dacia en annonce déjà une : Youclip, qui permettra de fixer facilement et simplement une série d’accessoires utiles et modulables.

Le Dacia Manifesto fera partie des six exclusivités présentées par le Groupe Renault au Mondial de l'Automobile de Paris, qui ouvrira ses portes le 18 octobre prochain.