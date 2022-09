Maxus dévoile son avenir via 3 nouveautés au Salon de Hanovre

Avec 5,37 m de long, le T90 EV s’inscrit en plein dans le segment des pick-up "1 tonne" européen. Mais à la différence de ses concurrents, il est équipé d’un moteur électrique de 204 ch et 310 Nm qui envoie sa puissance aux roues arrière. Le fait d’être électrique ne grève pas les aspects pratiques puisque la benne peut embarquer 925 kg. Pas sûr toutefois qu’à pleine charge la batterie tienne ses promesses de 330 kilomètres d’autonomie.

©Maxus

Le monospace est baptisé MIFA, ce qui signifie "Maximum, Intelligent, Friendly et Artistic". On ne sait pas très bien à quoi ces qualificatifs se rapportent, mais en tous cas, le MIFA promet un espace généreux et un confort élevé. Il adopte pour sa part un moteur électrique de 245 ch et 350 Nm, et sa batterie de 90 kWh revendique 440 km d’autonomie combinée, et jusqu’à 595 km exclusivement en ville.

Enfin, le Maxus Electric Light Truck est un petit camion 7,5 tonnes tout électrique. Son autonomie à pleine charge est annoncée à 210 km, et jusqu’à 412 km en ville.

Leur arrivée sur le marché européen est imminente.