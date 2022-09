Mitsubishi de retour en Europe avec l’ASX… qui est loin de nous être inconnu.

On va donc faire court : l'ASX est véritablement une copie conforme du Renault Captur. Si les premiers rendus de la marque le laissaient présager, on s'attendait quand même à ce que l'équipe de design ait revu certains détails pour donner un peu de personnalité à cet ASX. A part le bouclier avant et la calandre qui reçoit plus de chrome, c'est chou vert et vert chou. Et il en est de même à bord, où le logo sur le volant constituera la seule différence avec le Français.

©Mitsubishi

Sous le capot, l’ASX laisse le choix entre quatre moteurs : 1.0l essence de 90 ch, 1.3l hybride léger 48V 140 ch, 1.5l full-hybrid 145 ch, ou hybride rechargeable 160 ch. Soit la même gamme de motorisations que qui vous savez.

Difficile donc de savoir ce qui pourra faire pencher la balance en faveur de cet ASX au moment du choix. Si ce n’est peut-être le prix, pas encore connu puisque la commercialisation n’interviendra que début 2023, ou la fidélité au concessionnaire, élément important dans le cas de Mitsubishi.

Vous l’aurez compris, nous ne manquerons pas grand-chose si cet ASX n’arrive pas jusque chez nous. Car la marque n’a pour l’heure plus d’importateur dans notre pays, et annonce que le modèle ne sera vendu que « sur certains marchés européens sélectionnés ». Difficile donc de savoir si nous le verrons sur nos routes.