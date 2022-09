Les assistances à la conduite du futur vaisseau-amiral Volvo devraient révolutionner le secteur auto !

Roulements de tambours… Ce nouveau modèle automobile prendra la forme… d'un SUV et il sera… 100% électrique ! Bref, tout ce qui fait la tendance automobile actuelle. Son nom ? EX90, ce qui laisse supposer que ce SUV remplacera, tout en haut de la gamme Volvo, le plus luxueux des SUV suédois actuels, le XC90.

Près de 30 radars, capteurs et caméras

Jusqu’au 9 novembre, Volvo a décidé de communiquer toutes les 2 semaines en moyenne sur son nouveau vaisseau-amiral. Pour commencer, la marque a décidé de s’appuyer sur ce qui a construit sa réputation : l’aspect sécuritaire. Le nouveau CEO de la marque, Jim Rowan, l’a promis : "Avec le Volvo EX90, nous allons proposer l'un des ensembles de capteurs les plus sophistiqués du marché pour créer un nouveau système de détection extérieur. Un ensemble créé par Volvo et composé de huit caméras, cinq radars, seize capteurs à ultrasons et un capteur LiDAR révolutionnaire".

Le LiDAR, qui signifie Light Detection and Ranging (télédétection par laser), est une méthode de télédétection qui utilise la lumière pour mesurer les distances et détecter la présence d’objets avec une grande précision et une grande fidélité grâce à des impulsions laser. Ce système existe déjà depuis plusieurs années mais il est vrai que Volvo annonce un champ d’action assez remarquable. En effet, intégrée à la ligne de toit du prochain EX90, cette technologie pourrait détecter des piétons jusqu'à 250 mètres et un objet aussi petit et foncé qu’un pneu sur la route jusqu'à 120 mètres. Et comme le système n’est pas dépendant de la lumière comme l’est une caméra, il veillera de jour comme de nuit.

De série, le Volvo EX90 intégrera aussi un nouveau système de compréhension du conducteur qui analysera, à l’aide de deux caméras, les yeux du conducteur afin de juger sa concentration. Toutes ces assistances auront pour objectif de respecter la vision du constructeur : "zéro blessure grave ou mortelle" à bord d’une nouvelle Volvo.