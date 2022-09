Les Belges moins séduits par la voiture électrique qu’il y a un an

Mobia, fruit de l’association de la Febiac (Fédération des constructeurs auto), Traxio (Fédération des professionnels de l’auto) et Renta (Fédération des loueurs), vient de publier le résultat de son étude sur la mobilité réalisée par Profacts. Et les principales conclusions sont sans équivoque : le chemin vers l’électrification menace de se compliquer.

Il ressort en effet de l'étude que les intentions d'achat positives pour une voiture électrique sont passées de 51% en 2021 à 40% cette année, et qu'en toute logique, les personnes n'envisageant pas de voiture électrique sont passées de 49% à 60% !

Dans le détail, c’est le Wallon qui est le moins séduit par la voiture électrique, puisque seulement 36% se disent tout à fait ou plutôt favorables à une voiture électrique, pour 45% de Flamands et 61% de Bruxellois.

Parmi les facteurs avancés par les réfractaires, c'est toujours le prix d'achat qui est le plus souvent cité, par 47% d'entre eux. Viennent ensuite l'autonomie limitée (27%) et le manque d'infrastructures de charge (26%, soit 6 points de plus qu'en 2021). Enfin, le coût de l'électricité et son approvisionnement, sont cités par 14% des sondés, soit 4% de plus que l'an dernier.

A l’opposé, les futurs probables acheteurs d’une voiture électrique le font par souci écologique, mais dans une proportion moindre qu’avant. Ils ne sont plus que 39% à en faire l’argument principal, soit une baisse de 16% en un an ! 28% d’entre eux le feront par obligation, pour se conformer à la future législation, et 22% pour réaliser des économies sur le carburant.