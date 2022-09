Les résultats vont vous surprendre : voici la marque de voiture au volant de laquelle vous êtes le moins séduisant

Les résultats de cette étude anglaise portant sur l’attractivité des conducteurs sont pour le moins étonnants. À en croire les Britanniques, les conducteurs les moins séduisants sont ceux qui roulent en BMW. Ce classement fait référence au comportement des conducteurs. Une conduite agressive, fumer ou vapoter, ou encore mal stationner son véhicule sont des facteurs rendant le conducteur moins attrayant selon les sondés.

Parmi les comportements les moins attrayants, on retrouve la conduite sous influence de l’alcool (45 %), la conduite dangereuse (42 %), l’usage du téléphone au volant (38 %), l’absence de permis de conduire (38 %), poster un selfie sur les réseaux en conduisant (35 %).

A contrario, ce qui est le plus apprécié est d’allumer ses quatre feux pour remercier un autre conducteur (15 %). Rouler en voiture électrique (11 %) ou chanter au volant (11 %) est très apprécié aussi. Respecter scrupuleusement les limitations de vitesse (10 %), tout comme conduire avec une main sur le genou du passager (9 %) est aussi très bien vu.

Au final, BMW est considérée comme la marque la plus "dégueu" sur la route, ses conducteurs étant considérés comme égoïstes et adoptant une conduite dangereuse. Autre marque allemande à figurer dans ce peu envieux classement : Audi, dont les conducteurs sont vus comme les plus agressifs.

On pourrait croire que les marques allemandes, plus luxueuses, sont la principale cible de ce classement, mais c’est Mercedes qui monte sur la première marche du podium des conducteurs les plus attrayants, devant Porsche et Lamborghini.