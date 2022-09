Volkswagen présente sa vision du voyage du futur

Volkswagen présentera un concept car inédit ce 24 septembre au concours Chantilly Arts & Elegance. Doté de fonctionnalités autonomes et – bien sûr – électrique, ce concept se veut une alternative aux services de mobilité comme aux vols court-courriers, rien de moins.

"Dans le cadre de sa stratégie New Auto, Volkswagen entend bâtir une mobilité durable et numérique pour les futures générations", déclare Nikolai Ardey, Directeur Exécutif de Volkswagen Group Innovation. Baptisé GEN.Travel, le concept est un "prototype novateur, un condensé d'innovations, qui incarne une nouvelle catégorie de modèles premium, à mi-chemin entre la berline et le monospace "détaille le communiqué de presse.

©BMW

Concrètement, le concept est doté de technologies entièrement autonomes, qui permet donc à son conducteur de vaquer à d’autres occupations que la conduite : travailler, regarder un film, lire un livre, etc. L’habitacle modulaire peut, en fonction de la configuration, transporter jusqu’à sept passagers. Ou transformer l’espace en salle de réunion pour les pros, avec une table et quatre sièges individuels.

Le système d’éclairage du GEN.TRAVEL contribue à réguler la production de mélatonine des passagers pour les aider à s’endormir et à se réveiller naturellement. Pour les escapades familiales, le GEN.TRAVEL peut adopter une configuration dans laquelle les enfants sont installés à l’avant et profitent de la réalité augmentée pour se divertir.

Vous aurez compris que ce concept n'a pas vocation à prendre le chemin de la production comme l'étaient par exemple les ID.Buzz ou ID.Aero. Toutefois, il apporte un avant-goût de la mobilité de demain selon ses concepteurs.