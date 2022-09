Non, vous ne rêvez pas : la 2CV Fourgonnette fait son retour au catalogue Citroën ! La marque française fait vibrer la fibre nostalgique des nombreux amateurs de la "Deuche" via cette version "néo-rétro" du Berlingo. De quoi allier la passion à la fiabilité pour un usage quotidien.

Disponible dès ce mois d'octobre, cette 2CV Fourgonnette sera proposée par le carrossier italien Caselani sous licence Citroën. Et pourra donc être commandée directement dans les concessions de la marque française. Adaptable aux versions utilitaires (essence, diesel ou électrique) ou civiles (électrique seulement), la 2CV Fourgonnette est en réalité un kit de carrosserie adaptable au Berlingo classique.

A l’avant, on retrouve toute la rondeur de la célèbre citadine, avec ses ailes rebondies surmontées de phares ronds, et la calandre verticale chromée avec les doubles chevrons en bonne place comme sur les premières générations. Même les boucliers singent ceux de la 2CV, avec leurs fameux butoirs en caoutchouc. Le capot et les parties arrière nervurées sont également reproduites, et le pavillon reçoit un ajout bombé pour reprendre un peu de rondeurs de son aïeule. Les jantes rétro et pneus à flancs blancs (optionnels) ajoutent encore une touche rétro supplémentaire.

©Citroën

Evidemment, les aspects pratiques du Berlingo sont conservés, et donc bien supérieurs à ceux de la 2CV originelle. Quand cette dernière offrait 250 kg et 1,88 m³ de valeurs utiles, le nouveau modèle promet 1.000 kg et 3,3 m³ !

Cette 2CV Fourgonnette complète l'offre "néo-rétro " de Caselani, qui avait déjà revisité les Type H et HG sur base des Jumper et Jumpy.