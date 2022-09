C’est à l’occasion de la Paris Fashion Week que DS a dévoilé les retouches de mi-carrière de sa DS 3. Comme sa grande sœur DS7, celle-ci perd l’appellation Crossback au passage, et adopte des attitudes plus premium encore.

La DS 3 se refait une beauté et se veut plus chic encore

S’inspirant de la dernière DS4, la nouvelle DS3 perd une partie de ses rondeurs pour une allure légèrement plus anguleuse. Cela se remarque au niveau du pare-chocs avant redessiné, qui intègre à son tour les LED intégrées à même la carrosserie. Les feux adoptent la technologie Matrix LED, qui permet d’adapter le faisceau à la réalité de la route et de l’environnement en permanence. A l’arrière, le nouveau jonc entre les feux porte l’inscription DS Automobiles, et plus Crossback comme auparavant, l’appellation étant radiée du jargon DS.

A bord, la nouveauté est l’écran central qui passe à 10,3 pouces et pilote le système multimédia Iris System, intégré dans des matériaux et assemblages un peu plus soignés encore qu’auparavant.

©DS

La DS3 est désormais proposée en motorisation essence 100 ch avec boîte manuelle (28.650€) ou 130 ch automatique (32.150€). Mais le principal changement concerne la motorisation électrique, qui voit sa puissance augmenter de 20 ch (156 ch désormais) et adopte surtout une batterie plus généreuse (54 kWh). De quoi porter son autonomie en cycle WLTP à 400 km, et même 500 km en environnement urbain. De quoi rendre cette version plus attrayante, même si elle reste assez chère : à partir de 41.000€.