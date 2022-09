Moba : le pass santé de la batterie des voitures d’occasion

Au fur et à mesure des charges successives, l’état des cellules qui composent les batteries se détériore inévitablement. Les cellules abîmées ne permettent plus d’emmagasiner et de restituer l’énergie de manière optimale, ce qui se traduit dans le cas d’une voiture électrique par une perte d’autonomie. L’état de santé, appelé par ses initiales anglophones SoH (State of Health) dans le jargon de l’électromobilité, permet de connaitre la "fraicheur" des cellules selon un pourcentage par rapport à leur état optimal. Et c’est l’un des éléments clés de la revente d’une voiture électrique !

C’est pourquoi la société Moba commercialise désormais un outil de diagnostic permettant d’établir avec précision le SoH d’une voiture à la revente. A l’aide d’une application smartphone et d’une prise OBD connectée au véhicule, un certificat numérique est généré. Il peut alors être ajouté à la petite annonce sur Internet, apportant un appui de qualité supplémentaire au véhicule concerné. Une version papier peut également être remise à l’acheteur lors de la conclusion de la remise des clés.

Pour l'instant réservé aux professionnels, Moba offre plusieurs formules, en fonction des volumes de VO attendus à la vente. Un service en plein essor qui devrait continuer à se développer avec la généralisation de la voiture électrique à l'avenir. Selon les chiffres fournis par l'entreprise, ce sont 14.500.000 voitures électriques d'occasion qui devraient être vendues annuellement en Europe en 2035. Un marché qui pèsera alors 222,5 milliards d'euros.