Le Salon de l’Auto accueillera l’élection de la Voiture de l’Année

Traditionnellement, les résultats de l'élection de la Voiture de l'Année sont annoncés en marge du Salon de Genève, début mars. Mais ce dernier étant annulé pour la troisième année consécutive, c'est à Bruxelles que se retrouveront les membres du jury et représentants des constructeurs pour célébrer la remise du plus prestigieux prix automobile européen. Une bonne nouvelle supplémentaire pour notre salon national, qui célèbrera sa 100ème édition du 14 au 22 janvier 2023 !

"Nous sommes donc ravis de pouvoir accueillir le prix de la Voiture de l'Année à Bruxelles", déclare Andreas Cremer, CEO de la Febiac, la fédération belge et luxembourgeoise de l'automobile et du cycle, qui organise le Salon de l'auto. "Avec l'arrivée de cet évènement, le Salon de l'Auto de Bruxelles renforce encore sa position parmi les grands rendez-vous internationaux du secteur automobile. Situé au cœur de l'Europe, dans l'arrière-cour des institutions européennes, et fort de notre indépendance due à l'absence d'un grand constructeur national dans notre pays, nous sommes convaincus que la Voiture de l'Année trouvera dans notre Salon toutes les conditions pour perpétuer la réputation de ce prestigieux concours, qui fait autorité dans notre secteur".