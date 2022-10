Citroën oli : tout l’avenir de la marque en un concept

Le concept oli (sans majuscule dans la graphie officielle) est "un manifeste qui prend la forme d'un concept surprenant fourmillant d'idées intelligentes pour bousculer le statu quo". En clair, oli n'a pas pour vocation de passer à la production, mais plutôt d'étudier de nouvelles solutions de simplifications techniques et technologiques, à contrepied des voitures électriques actuelles toujours plus lourdes, plus complexes et plus bardées d'électronique.

Malgré son format de SUV compact, oli vise un poids de 1.000 kg. Ce qui devrait lui permettre d’obtenir une consommation moyenne de 10 kWh/100 km selon les normes en vigueur, et ainsi obtenir une autonomie de 400 km avec une batterie de 40 kWh seulement.

Pour y parvenir, Citroën déploie des trésors d'ingéniosité tels qu'on peut en attendre d'un constructeur qui a créé la 2CV… ou plus récemment l'AMI. Comme sur cette dernière, pare-chocs, portières et éléments de protection sont symétriques pour simplifier la production. Le toit et le capot sont fabriqués en carton alvéolaire recyclé ultra-résistant : il est possible de s'y tenir debout.

L’habitacle fait également dans la simplification. Il accueille le smartphone de l’utilisateur et permet de projeter les informations sur toute la largeur du tableau de bord. Là encore, les matériaux sont recyclés, et l’habitacle est même lavable, ce qui devrait ravir les amateurs de loisirs en extérieur.

Enfin, oli peut également servir de générateur externe pour alimenter des accessoires électriques, voire même un circuit électrique domestique complet.

"Il ne sert à rien de proposer des matériaux ou des designs tendance qui n'ont aucune chance d'avoir une influence sur les futurs véhicules de série. C'est pourquoi notre nouveau logo tout comme les éléments du design et des technologies de Citroën oli sont importants : sur nos futurs modèles, la nouvelle interprétation du badge Citroën signera nos nouveaux standards"déclare Pierre Leclercq, le Belge responsable du style de la marque française, laissant entendre que les éléments développés pour oli se retrouveront sur les futures Citroën.

Cela ne veut pas dire que la marque deviendra exclusivement "basique" pour tous ses modèles : "Nous avons une large clientèle parce que nous proposons une mobilité personnelle allant d'AMI à la C5-X, et tout le monde n'est pas forcément prêt à admettre que l'on n'a pas besoin de certains équipements », explique Laurence Hansen. « Ainsi, même si nous n'allons pas tout changer en un jour, Citroën souhaite engager la discussion, poser la question de ce qui est suffisant, montrer comment faire les choses bien et accomplir sa mission de proposer une mobilité responsable, abordable et optimiste à tous".

