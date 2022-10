Les accidents avec des animaux plus fréquents en automne : les conseils de l’AWSR pour les éviter

Chaque année, ce sont une quarantaine d'accidents avec blessés ou tués impliquant un animal qui sont recensés. Et même lorsqu'ils ne font "que" des dégâts matériels, les accidents avec des animaux sont souvent tragiquement spectaculaires. Un tiers de ceux-ci ont lieu entre septembre et novembre selon l'AWSR, qui explique cette proportion par la reprise de la chasse, qui pousse de nombreuses espèces à fuir.

L’agence prodigue donc trois conseils pour éviter ces accidents :

1. Levez le pied en zone boisée ou forestière, où est le plus susceptible de traverser le (gros) gibier.

2. Redoublez de vigilance la nuit et le weekend, périodes où les contacts avec les animaux sont les plus propices. Cela s’explique par l’activité nocturne de certaines espèces comme les sangliers ou les cerfs. Mais aussi parce que les randonneurs, vététistes et autres quads sont plus nombreux le weekend, ce qui augmente les déplacements des animaux. On enregistre d’ailleurs plus d’accidents dans les provinces de Namur et de Luxembourg, plus prisées pour ce genre d’activités.

3. Enfin, ne cherchez pas à éviter l’animal à tout prix ! Même si le premier réflexe sera de chercher une échappatoire, dans certains cas, le percuter pourrait causer moins de dégâts que d’effectuer une manœuvre d’évitement qui vous ferait perdre le contrôle de votre véhicule, faire des tonneaux ou foncer contre un arbre ou d’autres usagers de la route.