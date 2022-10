Immatriculations de voitures neuves : le rebond se confirme

Plus d’un véhicule immatriculé sur deux est désormais un SUV

S’il est décrié – parfois injustement – par certains, le SUV séduit pourtant toujours plus de Belges. A tel point que sur les six premiers mois de l’année, ce type de véhicule représentait plus de la moitié des immatriculations de véhicules neufs ! Un succès qui trouve plusieurs justifications.