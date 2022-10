Alpine dévoile son modèle le plus sportif, proposé en série spéciale signée Fernando Alonso

Après avoir redéfini sa gamme autour de trois versions (A110, S et GT), Alpine l'élargit d'une quatrième variante baptisée R (comme Radicale). Celle-ci reprend la mécanique 2 litres turbo de 300 chevaux des S et GT, mais soigne particulièrement son poids et son aérodynamisme. Elle a ainsi recours à de nombreux éléments en fibre de carbone : capot avant, toit, aileron… même les jantes sont faites du léger matériau, tout comme le panneau qui remplace la vitre arrière. A bord, on trouve également des sièges baquets en fibre de carbone, flanqués de ceintures harnais à 6 points d'ancrage qui apportent une ambiance très course.

©Alpine

Résultat : 32 kilos d’économisés, et un poids total qui tombe à 1.082 kg seulement. Tout cela procure évidemment un supplément de performances. L’accélération de 0 à 100 km/h ne demande plus que 3,9 secondes, soit 0,3 de moins qu’une Alpine A110 GT, et la vitesse maximale augmente de 10 km/h, à 285 km/h.

©Alpine

Série limitée Fernando Alonso

32 exemplaires feront l'objet d'une série spéciale développée en collaboration avec Fernando Alonso, l'un des pilotes de Formule 1 de l'écurie Alpine, double champion du monde de la discipline en 2005 et 2006. Ceux-ci arboreront la couleur Bleu Racing Mat de l'A522 de Formule 1, un capot avant et arrière partiellement peints (alors qu'ils restent en carbone brut sur l'A110 R) et des étriers de freins orange, clin d'œil aux couleurs du pilote. Des détails comme les liserés gris sur les jantes, le drapeau bleu, orange, jaune aux couleurs historiques du pilote sur les custodes ainsi que la signature sous vernis de Fernando Alonso rappellent cette collaboration unique et offrent plus d'exclusivité aux collectionneurs. L'orange se retrouve également à bord sur les sangles de portes et le moyeu du volant, tout comme la signature du pilote, brodée sur les sièges. Sur le pare-soleil, une phrase qui marque sa philosophie est gravée au laser : "There is more than one path to the top of the mountain"("Il existe plus d'un chemin pour arriver au sommet").

Enfin, grâce à un système de réglage spécifique, le châssis peut être facilement abaissé de 10 mm exclusivement pour un usage sur circuit. La raideur de la suspension est en même temps augmentée de 5 %. Cette fonctionnalité permettra aux passionnés de retrouver facilement le réglage piste