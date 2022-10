Ferrari, Porsche, Aston Martin, Rolls-Royce… : Une vente de voitures exceptionnelles au Zoute ce dimanche

Ce weekend, tout ce que la Belgique compte comme passionnés de belle mécanique se donnent rendez-vous au Zoute, pour le désormais célèbre Zoute Grand Prix. Cette grande fête à l’automobile d’exception sera l’occasion pour les plus fortunés d’agrandir leur collection lors de la vente orchestrée par Bonhams dimanche. Et cette année encore, les pièces rares et prestigieuses sont légion !

Parmi les belles qui passeront sous le marteau, on trouve notamment une Mercedes 300 SL Gullwing de 1955 ayant participé au Mille Miglia Storica en 1987, la Ferrari 250 GT/L Lusso Berlinetta exposée lors de sa présentation au Paris Motor Show en 1963 ou encore l’une des neuf Porsche 356 Speedster carrossées par Zagato.

©Bonhams

Mais la pièce qui devrait atteindre des sommets est une Ferrai 288 GTO rouge de 1985 illustrée en tête d'article. Si la voiture est déjà rare en elle-même, avec 272 à 278 unités produites selon les sources, c’est surtout l’histoire de cet exemplaire qui fait encore grimper sa valeur. Il a été livré à Walter Wolf, ancien propriétaire de l’écurie de Formule 1 Williams, qui s’en séparera en 1992. Elle est estimée entre 3,7 et 4,1 millions d’euros !

©Bonhams

Parmi les autres Porsche, Jaguar, Lamborghini, et Aston Martin proposées à la vente, d’autres modèles brillent également par leur singularité : l’unique Rolls-Royce "break de chasse" carrossée par le Néerlandais Niels Van Rooij Design Studio (estimé entre 300.000 et 350.000€), l’un des quatre breaks Maserati Bellagio Fastback (150.000-200.000€) ou une Facel Vega Facel II livrée neuve en Belgique en 1964 (130.000-160.000€). Au rayon des voitures "belges", on trouve aussi l’un des 5 exemplaires de 2CV Sahara 4x4 construit à Bruxelles (70.000-90.000€). Et ce ne sera d’ailleurs pas la seule "deuche" de la vente, puisqu’un exemplaire neuf de 1990 avec seulement 16 km au compteur est également proposé, estimé aujourd’hui entre 30.000 et 40.000€ tout de même.

Et puisque rêver ne coûte rien, le catalogue complet de la vente est disponible via ce lien.