L'Ami, la voiture sans permis de Citroën qui domine le marché

Ferrari, Porsche, Aston Martin, Rolls-Royce… : Une vente de voitures exceptionnelles au Zoute ce dimanche

Ce weekend, tout ce que la Belgique compte comme passionnés de belle mécanique se donnent rendez-vous au Zoute, pour le désormais célèbre Zoute Grand Prix. Cette grande fête à l’automobile d’exception sera l’occasion pour les plus fortunés d’agrandir leur collection lors de la vente orchestrée par Bonhams dimanche. Et cette année encore, les pièces rares et prestigieuses sont légion !